"Konuş, sen nerelisin?" sözleriyle gündeme gelen Şırnaklı yurttaşa soruşturma açıldı

Yerel seçimlerde şehir dışından Şırnak'a getirilen taşımalı seçmenlere "Konuş, sen nerelisin?" sözleriyle tepki gösteren Süleyman Salğucak'a soruşturma açıldı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimde Şırnak'a şehir dışından toplu halde taşınan ve oy kullandırtılan seçmenlere Şırnak Tümgeneral Ömer Keçeciğil İlkokul ve Ortaokulu önünde "Konuş, sen nerelisin?" sözleriyle tepki gösteren Süleyman Salğucak'a 'seçim kanununa muhalefetten' soruşturma açıldı.

7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlığını da yapan Ramazan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak savcılığı “Konuş, sen nerelisin” sözünden dolayı Süleyman amcaya 'seçim kanununa muhalefetten' soruşturma açmış" dedi.

26. Dönem HDP Şırnak Milletvekili Ferhad Encü de soruşturmaya "Sonunda bu da oldu" sözleriyle tepki gösterdi.