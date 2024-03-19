Konut fiyatlarında son iki yılın en yavaş yıllık artışı

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre konut fiyat endeksi ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 67,96 artış gösterdi. Bu yıllık artış Aralık 2021'den bu yana en yavaş yıllık artış oldu. Aylık artış ise yüzde 2,30 oldu. Ocak ayı itibariyle Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 30 bin 900 TL olarak kaydedildi.

Üç büyük ile bakıldığında Ankara'nın, İstanbul ve İzmir'e göre daha sıcak bir konut piyasasına sahip olduğu görüldü. Ankara'da konut fiyatları aylık yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 85,6 arttı.

İzmir’de artış aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 70,4 oldu. İstanbul'da ocak ayında da fiyatların sınırlı artış kaydettiği görüldü. İstanbul'da aylık artış yüzde 1,3, yıllık artış ise yüzde 54,5 oldu. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 45 bin 129 TL'ye yükseldi. Bu veri üzerinden yapılan hesaplamayla 120 metrekarelik bir daire 5,4 milyon TL'yi aştı.