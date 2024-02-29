Konut krizi: Japonya'da ortalama fiyat 385 bin dolara çıktı

Japonya'da ortalama konut fiyatı 2023'te önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 59,1 milyon yen (395 bin dolar) seviyesine çıktı.

Dünya 29.02.2024 09:51 Giriş: 29.02.2024 09:51

Güncelleme: 29.02.2024 09:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)