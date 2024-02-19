Konut krizi rant odaklı politikalarla derinleşir

Ekonomi Servisi

Konut satışlarındaki düşüşe rağmen ev fiyatlarının düşmediğine dikkat eken Şehir Plancısı Buğra Gökce, "Konut satışlarındaki düşüş nedeniyle kiralarda artış beklenebilir." dedi.

Şehir Plancısı ve eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından konut satış rakamlarını değerlendirdi. Gökce, inşaat maliyetlerindeki artışa, konut kredilerindeki yüksek faizlere dikkat çekerek ev arzının azalması durumunda kiralarda yüksek artış olacağını vurguladı. Gökce şu ifadeleri kullandı: "Konut piyasası 30 ayın en kötü günlerini yaşasa da konut fiyatları düşmüyor. Talep yönünde bir yavaşlama var. Milletimizin parası yok. Yüksek sermaye sahibi bir azınlık dışında konut alabilmek mümkün değil. Bugün 2,5 milyon liralık bir konut kredisinin aylık taksidi kamu bankalarında 98 bin lira. Böyle bir ödeme yapabilecek insan sayısı kısıtlı olduğu için talep daralmış durumda. Dar talebe rağmen fiyatlarda iyileşme yaşanmıyor. Önümüzdeki dönemde konut satışlarındaki düşüş nedeniyle kiralarda artış beklenebilir. Konut alınamadığı için kiralık eve talep artacaktır. Rant odaklı aynı politikaların devam etmesi halinde Türkiye derin bir barınma ve konut krizi yaşamaya devam edecek. Kentlerimizden başlayarak siyasal iktidarın yarattığı krizleri aşmak için yeni bir yönetim anlayışını hakim kılmak, kentlerimizi korumak zorundayız."