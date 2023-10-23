Konut krizi yurttaşı birbirine düşürdü

Haber Merkezi

Hayat pahalılığı konut krizini beraberinde getirirken, yüksek fiyatlı kiralar nedeniyle kiracı ve ev sahibi de karşı karşıya kalıyor. Fahiş kiralar nedeniyle barınamayan bir aile, ev sahibi tarafından saldırıya uğradı. Ev sahibinin daha önceden su sayacını söktüğü ve türlü hakaretlere maruz kaldığı öne sürüldü.

Antalya'da 12 yaşındaki engelli oğlu ile yaşayan 40 yaşındaki Gülsen Bulut, kira artışında anlaşamadığı gerekçesiyle evden çıkarılmak istendi. Ev sahibi E.D.'nin bir süre önce su sayacını söktüğü, önceki gün de sopayla camlarını kırdığı belirtildi. Geçen sene 850 lira olan kirasını 1.500 liraya yükselten Bulut, ev sahibinin kirasını 10 bin TL’ye yükseltmek istemesine olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine ev sahibi, tahliye davası açtı. Dava uzlaşmacıya gitti. Bu sırada ev sahibi E.D., iddiaya göre su sayacını söktü. Ev sahibi hakkında polise şikâyetçi olan Bulut, önceki gün pencere camlarının tamamının kırık olduğunu gördü. Bulut, ev sahibi E.D.'nin ucuna metal bağladığı uzun çubukla camları kırdığını öğrendi. Bulut, polis merkezine giderek ev sahibi E.D. hakkında ikinci kez şikâyetçi oldu. 4 senedir aynı adreste oğluyla birlikte yaşayan Gülsen Bulut, ev sahibinin istediği artışı yapamayacağını, başka eve taşınmak için de maddi gücünün yetersiz olduğunu söyledi.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, 23 Eylül'de Yeşilkent Mahallesi'nde, kira artışı konusunu konuşmak için bir gayrimenkul firmasının önünde buluşan ev sahibi A.G. ile kiracısı U.Y arasında tartışma çıktı. U.Y'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan A.G polis ekiplerince Bağcılar'da gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından ‘kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilen A.G, tutuklandı.