Konut satışıyla büyük rant transferi yapılıyor

Ekonomi Servisi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "Sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun mart ayı sonuçları paylaşıldı. Buna göre, Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları aylık bazda artarken yıllık bazda azaldı. Satılık konut piyasasına bakıldığında ise reel fiyatlardaki dokuz aylık düşüş devam etti.

Cari fiyatlarda yıllık değişim oranı şubata kıyasla ülke genelinde 2,2 puan azalarak yüzde 44,8 oldu. Verileri sosyal medya hesabından değerlendiren kent planlamacısı Buğra Gökce, paylaşımında grafik kullanarak "dağ şeklinde yer alan tarih aralığına baktığınızda ‘epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heterodoks yaklaşım’ın sonuçlarını görüyorsunuz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dönemine işaret eden Gökce şu ifadeleri kullandı: "Bu dönemde uygulanan politikalar nedeniyle düşük ve orta gelir mensubu vatandaşlarımız konutlarını satmak zorunda kalırken, yapılan sermaye transferi ile yüksek gelir grupları üçüncü, dördüncü konutlarını satın aldı. Aynı dönemde yabancılar da konut satın alıp vatandaş olurken, şimdi konutlarını satarak rant transferi yapmaya başladı. Sadece rantı önemseyen piyasa aklıyla konut sektörü iyileşmez. Konut hakkını koruyacak, çeşitli tiplerde sosyal konut üretip halkımıza sunan yeni bir yönetim zihniyetine ihtiyacı var."