Konut satışları son 8 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomi Servisi

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini değerlendirdiği, 'GYODER Gösterge' Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2023 4. Çeyrek Raporu'nu yayımladı. Rapora göre konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 17,5 düşüşle 1 milyon 225 bin 926’ya gerileyerek son sekiz yılın en düşük seviyesine indi. Kredi mekanizmasında yaşanan yavaşlama ve tasarrufların azalması ile tasarruf amaçlı konut alımları azaldı.

2023 yılı dördüncü çeyrek konut satışları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yaklaşık yüzde 23,9 oranında gerileme kaydetti. Satış türlerine göre ise farlılık, ipotekli satışlarda yaşandı. 2022 yılında 280 bin adet ipotekli konut satışı yapılırken 2023 yılında ise yüzde 36,6’lık bir düşüş ile 177 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Konut fiyatları, yıllık bazda on dört ay üst üste düşüş kaydederek yüzde 82,8’e geriledi.

Reel artış 2022 Kasım’da yüzde 48,9 seviyesindeyken 2023’te yüzde 12,8 oldu. Yeni konut fiyatlarında da yıllık bazda nominal yüzde 88,4, reel yüzde 16,3 oranında artış gerçekleşti. İstanbul’da konut fiyatları ortalama hane halkı harcanabilir gelirin 4,85 katı oldu.