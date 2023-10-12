Konutta rüzgar tersten esmeye başladı: İlan sayısı arttı satış zorlaştı

Düşük faiz oranlarıyla öncelikli yatırım araçlarından biri haline gelen konutta rüzgar tersten esmeye başladı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre, Ağustosta internetteki ilan sayısı yüzde 4,2 artarak 838 binden 874 bine yükseldi. Bu rakamın eylülde daha da yükseldiği tahmin edilirken konutu satabilme süresi ise yükseliyor.

Kredi musluğunun kısılması sonrası konut satışında rüzgar terse döndü. Yatırımcı ilgisi mevduat faizine yöneldi. Konutta satıcı ve ilan sayısı artmasına rağmen piyasalarda durgun bir hava seyrediliyor.

NTV'de yer alan habere göre, düşük faiz oranları nedeniyle konut öncelikli yatırım araçlarından biri haline geldi ancak bu durum yavaş yavaş terse dönüyor. Yatırım için alım yapanlar, şimdi yatırım için satmak istiyor.

Gayrimenkul Değerleme Şirketi Genel Müdürü Makbule Yönel Kaya, "Yatırım amaçlı konut alımlarında yatırımcının ilk baktığı şey alınan konutun fiyatıyla mevduat faizine konduğunda yıllık getirisi ne kadar aşağıda ya da yukarıda bir bakış açısına sahip" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporu da durumu doğruluyor. Ağustosta internetteki ilan sayısı yüzde 4,2 artarak 838 binden 874 bine yükseldi. Bu rakamın eylülde daha da yükseldiği tahmin edilirken konutu satabilme süresi ise yükseliyor.

İLANLARIN KAPANMA SÜRESİ ARTTI

İlanların kapanma süresi Türkiye genelinde 1,9 gün, İstanbul'da 3,2 gün arttı. Özellikle satış adetlerinde de İstanbul'daki yavaşlama gördüklerini ifade eden Kaya, "Aylık satış adetleri 17 binden 14 binlere geldi. Dolayısıyla bir yavaşlama var" dedi.



Bir satış sitesinde şu an 588 bin satılık konut bulunurken liralık ilan sayısı ise 182 bin adet olarak yer alıyor.



Şu an konut ilanlarının yüzde 78'i satılık, sadece yüzde 22'si kiralıklardan oluşuyor. Önceki yıllarda bu oran neredeyse yarı yarıyaydı.