Konutu olan emeklilere uyarı

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, konutu olan emeklilerin temizlik vergisi ve emlak vergisinden muaf olduklarını belirterek, "Ama kira gelir vergisi beyannamesi ile ilgili bir muafiyet yok" uyarısını yaptı.

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, konutu olan emekli yurttaşlara uyarıda bulundu.

Emeklilerin vergi anlamında bazı konularda muaf olduğuna değinen Canpolat, "Normalde çevre temizlik vergisi, emlak vergisi noktasında emeklilerimiz bir dairesi olduğu zaman bundan muaf oluyorlar ve ödeme yapmıyorlar" dedi.

"Ama kira gelir vergisi beyannamesi ile ilgili diyalog halinde olsunlar" diyen Canpolat, "Çünkü böyle bir muafiyet yok. Böyle bir düşünceye kapılıp da sıkıntı yaşamamalarını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira geliri potansiyeli olan konutların tespiti için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, vergi dairelerince, belirlenen adreslere tebligat gönderiliyor. Tebligat alarak vergi dairelerine başvuran kiracılardan gerekli bilgiler talep edilerek elektronik ortama aktarılıyor. Kontrollerin ardından beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacak.





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