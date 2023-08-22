Konya'da 14 yaşındaki çocuk dedesini bıçakladı

Konya'da 14 yaşındaki kız çocuğu bir süreliğine yanında kaldığı dedesini bıçaklayarak yaraladı. Çocuk gözaltına alındı.

Konya’da annesi tarafından bir süre kalması için dedesinin yanına bırakılan 14 yaşındaki H.A, dedesini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli çocuk, 2 gün önce annesi tarafından bir süre kalması için dedesi İdris A’nın yanına bırakıldı.

H.A, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan ekmek bıçağı ile dedesi İdris A’yı bıçaklayarak evden kaçtı. Yaralanan şahsın sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İdris A, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İdris A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, H.A'yı yakalamak için çalışma başlattı. H.A, Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen H.A'nın “İsteyerek yapmadım, farkında değildim” dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.