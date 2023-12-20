Konya'da 5 tarım işçisi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Konya'nın Ereğli ilçesinde saat 04.30 sıralarında ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 5 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı.

Konya'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen tarım işçileri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Aziziye Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı evde meydana geldi.

Akraba olan Halil Çiftçi (43), Abdullah Çiftçi (41), Hamit Çiftçi (61), Mehmet Çiftçi (53) ve Şadi Çiftçi (49), akşam ısınmak için kömür sobasını yakıp, aynı odada uyudu.

Sabah saatlerinde odaya girerek 5 kişiyi baygın halde bulan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.