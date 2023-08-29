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Konya'da bıçaklı kavga: 7 kişi yaralandı

Konya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Polisin, kavgaya karışanlara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 29.08.2023 11:28
  • Giriş: 29.08.2023 11:28
  • Güncelleme: 29.08.2023 11:31
Kaynak: AA
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Konya'da bıçaklı kavga: 7 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Konya'nın Karatay ilçesinde kavgada 7 kişi bıçakla yaralandı.

Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki ayakkabı imalathanesinde çalışan yabancı uyruklu kişiler arasında alacak meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan 7 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polisin, kavgaya karışanlara yönelik çalışmaları sürüyor.

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