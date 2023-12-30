Konya'da bir erkek boşandığı kadın ve kızını silahla vurarak öldürdü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Bekir D. isimli erkek boşandığı Ayşe G. ve kızı Gözde Nur D'yi silahla vurarak katletti.
Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı kadın ve kızını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurdu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirledi.
Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı.
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