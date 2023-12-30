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Konya'da bir erkek boşandığı kadın ve kızını silahla vurarak öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Bekir D. isimli erkek boşandığı Ayşe G. ve kızı Gözde Nur D'yi silahla vurarak katletti.

Kadın
  • 30.12.2023 10:54
  • Giriş: 30.12.2023 10:54
  • Güncelleme: 30.12.2023 10:58
Kaynak: AA
Konya'da bir erkek boşandığı kadın ve kızını silahla vurarak öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı kadın ve kızını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurdu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirledi.

Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı.

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