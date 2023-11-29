Konya'da bir kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde Ayşe Ö. adlı kadın, evli olduğu Mustafa Ö. tarafından başına piknik tüpü vurularak öldürüldü. Mustafa Ö. gözaltına alındı.

A- A A+

Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

Konya'nın Ereğli ilçesi Acıkuyu Mahallesi'nde Mustafa Ö. adlı erkek evli olduğu Ayşe Ö.’nün başına piknik tüpüyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Ö'nün cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Mustafa Ö. işlemleri için jandarmaya götürüldü.