Konya'da cinayet: İş arkadaşını baltayla öldürdü

Konya'da Abdullahvasi Hasan, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan iş arkadaşı tarafından başına balta ile vurularak öldürüldü.

Güncel 07.02.2024 16:29 Giriş: 07.02.2024 16:29

Güncelleme: 07.02.2024 16:34 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Konya'da bir kişi iş arkadaşını kafasına baltayla vurarak öldürdü. Olay, 01.30 sıralarında Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Metalciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Çalıştığı yerde kalan Afganistan uyruklu Abdullahvasi Hasan ile yine Afganistan vatandaşı olan iş arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş arkadaşı Hasan'ın başına defalarca balta ile vurdu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Gelen sağlık ekibi, Abdullahvasi Hasan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kaçan şüpheli ise Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.