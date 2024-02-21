Konya'da çocuğa cinsel istismar: Anne ve muhtar tutuklandı

Konya'da 17 yaşındaki çocuğu 3 yıldır cinsel istismara maruz bırakan muhtar M.M. ve çocuğun annesi M.A. tutuklandı.

Konya'da birlikte yaşadığı M.A.'nın 17 yaşındaki kızını istismara maruz bırakan mahalle muhtarı M.M. tutuklandı. Çocuğun fotoğraf ve videolarının M.M.'nin cep telefonundan çıkması üzerine anne M.A. da tutuklandı.

Çocuk ise devlet korumasına alındı.

DHA'nın haberine göre muhtar M.M. ifadesinde, çocukla ilişki yaşadığını öne sürerek telefonundaki fotoğrafların birçoğunun annesi tarafından çekildiğini söyledi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı, evli ve 1 kız çocuk babası M.M.nin, S.A. adlı kız çocuğuna istismarda bulunduğu yönünde şikayette bulunuldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.'nın da muhtar M.M. ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Muhtar M.M. ve anne M.A. geçen pazar günü gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.'nin el koyulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, şu an 17 yaşında olduğunu, M.M.’nin cinsel istismarlarının 14 yaşındayken başladığını, 3 yıldır da aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A., ifadesinde, "Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu" dedi.

Annesinin M.M. ile ilişkisinin bozulmasından korktuğu için kimseye bir şey söylemediğini sözlerine ekledi.

S.A. ayrıca muhtardan şikayetçi olmadığını belirtti.