Konya'da devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan 1'i bebek 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Güncel 08.02.2024 09:00 Giriş: 08.02.2024 09:00

Güncelleme: 08.02.2024 09:00 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Akşehir'den il merkezi yönüne seyir halindeki Mehmet Fırtına yönetimindeki 16 ATY 383 plakalı otomobil, D-300 kara yolunun 8. kilometresi Karahüyük Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde yolcu olarak bulunan İmran Fırtına (66), Fatma Nur Fırtına (24) ve 6 aylık E.F. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali Fırtına (60) ve A.E.F. (7) Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.