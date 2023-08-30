Konya'da doktora saldıran kişi tutuklandı

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli doktora saldıran şahıs tutuklandı.

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli bir doktora saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: “Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir doktor arkadaşımıza fiziki saldırıda bulunan ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şahıs, sağlıkta şiddet kapsamında kasten yaralama suçundan tutuklanarak bugün kapalı cezaevine gönderilmiştir.”

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir doktor arkadaşımıza fiziki saldırıda bulunan ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şahıs, sağlıkta şiddet kapsamında kasten yaralama suçundan tutuklanarak bugün kapalı cezaevine… https://t.co/lOoY3Q0zT7

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 29, 2023