Konya'da ekmeğe bir yılda yüzde 100 zam

Konya’da 200 gram ekmeğin fiyatı bir yılda yüzde 100 zamlandı. Yapılan son zamma göre, 2022 yılında 3,5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liraya yükseldi.

Ekonomik kriz, döviz kurundaki hareketlilik ve artan vergi oranları nedeniyle zam yağmuru devam ederken Konya'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

Kentin yerel internet sitesi Konhaber'in aktardığı bilgiye göre, arka arkaya gelen zamlarla haziran ayında 4.5 TL'ye, 21 Temmuz'da ise 6 TL'ye yükselen ekmeğe yeni bir zam daha geldi.

Gelen zamla birlikte Konya’da 200 gram ekmeğin fiyatı 6 liradan 7 liraya yükseldi. Zamlı satışlara ise bugünden itibaren başlandı.

Ekmeğe yapılan zammın maliyetin yükselmesine neden olan kurumsal zamlardan dolayı gerçekleştiği aktarıldı.



İşte 6 Ekim 2023 Cuma Günü zamlı güncel ekmek fiyat listesi:

Tuzsuz Ekmek 200 gram 7 TL - 400 gram 14 TL

Konya Kes Kes Ekmeği 200 gram 7 TL - 400 gram 14 TL

Konya Somun Ekmeği 200 gram 9 TL - 400 gram 18 TL

Kepekli Ekmek 200 gram 9 TL - 400 gram 18 TL

Papatya Ekmek 300 gram 18.50 TL - 400 gram 37 TL

Tam Buğday Ekmeği 250 gram 19 TL - 500 gram 39 TL

Köy Ekmeği 250 gram 14 TL - 500 gram 28 TL

Karadeniz Ekmeği 500 gram 28 TL - 1000 gram 56 TL

Tandır Ekmeği 300 gram 18 TL - 500 gram 27 TL

Patatesli ekmek 500 gram 50 TL - 1000 gram 100 TL

Tırnaklı Pide 300 gram 18.50 TL - 600 gram 37.00 TL

Yulaflı Ekmek 100 gram 10 TL - 200 gram 20 TL

Sütlü Ekmek 100 gram 10 TL - 200 gram 20 TL

Çavdarlı Ekmek 100 gram 10 TL - 200 gram 20 TL

Karışık Tahıllı Ekmek 100 gram 10 TL - 200 gram 20 TL

Mısırlı Ekmek 100 gram 10 TL - 200 gram 20 TL

Rolli Ekmek Ambalajlı 50 gram 5 TL - 100 gram 10 TL