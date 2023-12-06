Konya'da fabrikadaki elektrik direğinden düşen stajyer öğrenci hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Ulaş Dumlu, stajyer olarak çalıştığı elektrik firmasıyla gittiği fabrikada tamir nedeniyle çıktığı elektrik direğinden arıtma havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

Konya'da Ulaş Dumlu isimli 17 yaşındaki stajyer öğrenci, çalıştığı firma ile arıza gidermek amacıyla gittiği fabrikada elektrik direğinden arıtma havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesi ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Ulaş Dumlu, stajyer olarak çalıştığı elektrik firması ile bir fabrikaya gitti.

Dumlu, saat 15.00 sıralarında arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden 'çöktürme' olarak bilinen arıtma havuzuna düştü.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulaş Dumlu, hayatını kayebtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.