Konya'da iş cinayeti: 5. kattan düşen inşaat işçisi öldü

Konya Akşehir'de çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen Bayram Y. hayatını kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde inşaattan düşen işçi Bayram Y. yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle Kemal Paşa Bulvarı'ndaki inşaatın 5 katında çalışan işçi Bayram Y. dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Bayram Y'yi Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bayram Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.