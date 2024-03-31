Konya'da iş cinayeti: Vinçten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı kağıt fabrikası inşaatında vinç sepetinde kaynak yapan Fatih Özenç isimli kaynak ustası 20 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Konya’da çalıştığı inşaatta 20 metre yüksekten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti.
Olay, Ereğli'de Kargacı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bir kağıt fabrikası inşaatında meydana geldi.
Fabrika inşaatında 20 metre yüksekte vinç sepetinde kaynak yapan Fatih Özenç (26), çalışma sırasında henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.
Olayda kaynak ustası Özenç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih Özenç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.