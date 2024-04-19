Konya'da köpeği arabaya bağlayarak sürükleyen şahıs yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde köpeği arabaya bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı.

Konya'da köpeği otomobiliyle sürükleyen şahıs yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde köpeği arabaya bağlayarak sürükleyen bir kişiye ait görüntünün sosyal medya platformlarında yer aldığı hatırlatıldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından videonun kime ait olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelerin ardından olayın İstasyon Mahallesi Aquapark civarında olduğu tespit edildi. Ekipler şüpheli Ü.G. isimli bir şahsı kısa sürede yakaladı ve göz altına aldı" ifadeleri kullanıldı.