'Konya'da KYK yurduna yerleştirilen depremzedeler yurttan çıkarıldı' iddiası

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya’da bulunan KYK Mesnevi Kız Yurdu'nda yerleştirilen depremzedelerin geçen hafta yurttan çıkarıldığı öne sürüldü. Yurtta biri yüzde 80 görme engelli olan 3 çocuğu ve eşi kalan Yusuf Şahin, “Seçimden önce bize verilen sözler unutuldu” dedi.

Depremlerin ardından Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Mesnevi Kız Yurdu’nda kalan depremzedelerin, geçen hafta yurttan çıkarıldığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Rabia Yılmaz'ın haberine göre, Depreme Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan ve 172 yakınını kaybeden Yusuf Şahin, yurtta biri yüzde 80 görme engelli olan 3 çocuğu ve eşiyle kalıyordu.

Seçimden önce kendilerine verilen sözlerin unutulduğunu söyleyen Şahin, “Yurttan çıkarttılar bizi. Yurt bomboş şu anda. Konya’da tanıdıklar sayesinde bir ev kiraladık. Normalde 8-10 bin TL arasında kiralar ama bize hayır amacıyla 5 bin TL’ye kiraladılar” dedi.

BELGE İMZALATMIŞLAR

AFAD görevlilerinin verilecek yardımlarla ilgili kendilerine belge imzalattığını belirten Şahin, hâlâ yardım alamadıklarını öne sürerek “Bana herhangi bir yardım verilmedi. AFAD bize imzalattığı belgelerde ev sahibi olduğumu belirttim yardım için, ama kimse beni aramadı. Duyduğumuz şu: Biz deprem sonrası buraya geldiğimiz, 6 aydır yurtta kaldığımız için; bize verilecek 1 yıllık kira yardımının 6 ayı kesilmiş” diye konuştu.

Belge imzalatılmadan önce kentteki idari amirlerin, depremzedeleri bir araya topladığını ve 30 Temmuz tarihinde yurtları boşaltmaları yönünde uyarıda bulunduğunu iddia eden Yusuf Şahin, “Sadece AFAD görevlileri değil; Konya valisi, vali yardımcısı, Emniyet müdürü, İl Jandarma komutanı AFAD il müdürü. Hepsi bu işin içerisinde” ifadesini kullandı. Yurtlardan, üniversiteler açılmadan tadilat yapılacağı söylenerek çıkarıldıklarını söyleyen Yusuf Şahin, “Bizi tadilat yapılacak gerekçesiyle çıkardılar yurttan. Dün oradan geçtim, ne tadilat ne gelen ne de giden var. İnsanları kandırmaktan, zor duruma düşürmekten başka yaptıkları bir şey yok” ifadelerine yer verdi.

Konya AFAD İl Müdürlüğü'nün konuya ilişkin sorulan soruları yanıtsız bıraktığı ifade edildi.

ÇÜRÜK İDDİASI

Aynı yurtta kaldıkları bazı depremzedelerin Hatay’a geri döndüklerini ve güvensiz bir yurda yerleştirildiklerini iddia eden Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Kaldıkları yurt da tekin bir yurt değil. Birkaç gündür depremler de devam ediyor. Burada sağlam bir yerden alıp, çürük olan bir yere nasıl götürüyorsunuz? Bu insanlar ne yapacak?”