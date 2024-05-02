Konya'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 24 yaralı

Konya'da midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar, Ereğli ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Güncel 02.05.2024 08:13 Giriş: 02.05.2024 08:13

Güncelleme: 02.05.2024 08:15 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraflar: DHA