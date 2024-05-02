Konya'da midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüsle panelvanın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüsle panelvanın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Ö.Ü. idaresindeki 42 E 2196 plakalı midibüs, Konya-Adana kara yolu Emirgazi kavşağında, M.H.Ö'nün kullandığı 42 L 3232 plakalı panelvan ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.