Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Konya'da midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüsle panelvanın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.

Güncel
  • 02.05.2024 02:54
  • Giriş: 02.05.2024 02:54
  • Güncelleme: 02.05.2024 02:55
Kaynak: AA
Konya'da midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: AA

Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüsle panelvanın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.

Ö.Ü. idaresindeki 42 E 2196 plakalı midibüs, Konya-Adana kara yolu Emirgazi kavşağında, M.H.Ö'nün kullandığı 42 L 3232 plakalı panelvan ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol