Konya'da 'nişanlandırılan' 13 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı

Konya'da 7 Aralık'ta ailesi tarafından 28 yaşındaki Ali G. ile 'nişanı' yapılan 13 yaşındaki C.S, savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi. İfadesine başvurulan baba Osman S, diğer kızının 16 yaşında iken evden kaçıp, sevdiği kişiyle evlenmek istemesi üzerine aynı durumu düşmemek için nişan yaptıklarını ve reşit olduktan sonra da düğün planladıklarını söyleyerek kendini savundu.

Konya'da 28 yaşındaki Ali G. ile nişanlandırılan 13 yaşındaki C.S, devlet korumasına alındı.

Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S, 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından Ali G. ile 'nişanladı'.

7 Aralık'ta evde yapılan 'nişan' merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Yapılan inceleme sonucu C.S, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi. Jandarma da C.S., babası Osman S. ve damat Ali G. ile diğer aile fertlerinin ifadesine başvurdu.

C.S.'nin ilk ifadesinde nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, ailesinin baskısı olmadığını, nişanlısını da sevdiğini söylediği ifade edildi.

Baba Osman S.'nin ise bir kızının 16 yaşında iken evden kaçıp, sevdiği kişiyle evlenmek istemesi üzerine aynı durumu düşmemek için nişan yaptıklarını ve reşit olduktan sonra da düğün planladıklarını söyleyerek kendini savunduğu belirtildi.