Konya'da öğrencisini cinsel istismara maruz bırakan öğretmen tutuklandı

Konya'da bir lisede öğretmenlik yapan M.K. isimli erkek, 14 yaşındaki öğrenciyi cinsel istismara maruz bıraktığı suçlamasıyla tutuklandı.

Konya'da bir lisede öğrencisi S.D'ye (14) cinsel istismarda bulunan öğretmen M.K. tutuklandı.

9’uncu sınıf öğrencisi S.D., 18 Nisan günü ailesine, öğretmeni M.K'nin ocak ayından itibaren kendisine WhatsApp' ve sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiğini, özellikle son bir aydır da mesajların cinsel içerikli olduğunu, daha önce aracıyla eve bırakırken öpmeye çalıştığını ve en son da okulda merdivenlerde elle tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine ailesi, öğretmen M.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında S.D'nin alınan ifadesinde, ''M.K. hocamız, bir öğretmenden özel ders almak istediğimi söylediğimde, bana yardımcı olmak için cep telefonu numaramı almıştı. Sonrasında hoca, bana 3 ay kadar önce mesaj yazmaya başladı. Bana 'Ne yapıyorsun prenses, ders mi çalışıyorsun?' gibi şeyler yazıyordu. Hocanın, başka öğrencilere mesaj yazdığını duymadım. Bana özel olduğunu söyledi. Bir ay önce M.K. hoca, bana 'Hoca lafını kaldırsak mı?' dedi. Ben, öğretmen öğrenci ilişkimiz olduğunu söyledim; ama o bana sevgili olmak istediğini yazıyordu. Ona evli olduğunu, böyle bir şey olmayacağını yazdım. O da bunun engel olamayacağını yazdı'' dedi.

"HEDİYELER ALIP, PARA VERDİ"

S.D, öğretmeni M.K'nin, kendisinin haberi olmadan sıranın üstünde duran kalemliğine bin TL ile ceketinin cebine içinde gümüş kolye, küpe ve yüzük bulunan takı kutusu koyduğunu, durumu fark ettikten sonra da her iki hediyeyi de iade ettiğini söyledi.

Öğretmeni M.K'nin, kendisini erkek öğrencilerin yanında gördüğünde kızıp tepki gösterdiğini belirten S.D, daha önce arabasıyla eve bırakırken M.K'nin kendisini öpmeye çalıştığını, son olarak da okulda merdivenlerde arkadaşıyla sohbet ederken, yanından geçerken eliyle dokunduğunu iddia etti.

S.D'nin WhatsApp ile sosyal medya hesabına M.K. tarafından gönderilen cinsel içerikli mesajlar da savcılığa delil olarak sunuldu.

S.D.'nin ifadesinin ardından M.K. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen M.K. kendisine iftira atıldığını iddia etti. M.K. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de müfettiş görevlendirip soruşturma başlatırken, M.K. de açığa aldı.

ÖĞRENCİLERDE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Soruşma kapsamında tanık olarak dinlenen aynı sınıftaki öğrencilerden biri, S.D’nin yaklaşık bir ay önce kolye, yüzük ve küpeden oluşan gümüş takımını gösterip, öğretmen M.K’nin kendisine alıp, ceketinin cebine koyduğunu anlattığını söyledi. Aynı öğrenci, öğretmenleri M.K’nin sınıfa gelerek S.D’nin kalemliğini sorduğunu ve daha sonra S.D, ile öğretmenin yanına gidip kalemliği teslim aldıklarında içinde bin TL’nin olduğunu, bir sonraki teneffüste ise gümüş takı ve parayı iade etmek için öğretmenin yanına gittiklerini anlattı. Aynı öğrenci, öğretmen M.K’nin S.D’yi evine bırakırken aynı araçta kendisinin de olduğunu, öğretmeninin, S.D’yi yanağından öptüğünü öne sürdü.

İfadelerine başvurulan diğer iki öğrenci ise öğretmenleri M.K’nin başka öğrencilere de iltifatlarda bulunduğunu, ancak S.D’ye daha fazla iltifat yaptığını söyledi.

KARAKOLDA TEHDİT MESAJI

Kızının yaşadıklarını öğrendikten sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten anne N.D, gözaltına alınan öğretmen M.K.'nin polis merkezinde ifade verirken, kızına tehdit içeren mesajlar gönderdiğini belirtti. N.D, ''Bu olay ocak ayında başladı. Önce öğretmen, öğrencisine nasıl yaklaşırsa o şekilde yaklaşmış. Biz öğretmenle tanışmıştık, ‘hoca kızı gibi seviyor’ diye düşündük. Bir defasında, ‘Ben de aynı tarafa gidiyorum’ diye eve bırakmış ve kızımı öpmeye çalışmış. Kızım uzak durmaya çalışınca da cinsel mesajlar göndermiş. Okulda da el hareketiyle cinsel istismarda bulununca, kızım durumu bize söyledi. Bizde gerekeni yapıp, savcılığa ve okul idaresine şikayette bulunduk'' dedi.