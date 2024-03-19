Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı: 4 ölü, 5 yaralı

Konya-Karaman kara yolunda saat 09.30 sıralarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, 2 Cumhuriyet Savcısı ve 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili görevlendirildi.

Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Bekir Taşkın idaresindeki otomobil, Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, durakta bekleyenlere çarptı.

Kazada, Mordagül Tutgak (59), Elif (42), Dudu (33) ve Nergiz Gül (48) yaşamını yitirdi.

Sürücü Taşkın ile Bahriye Taşkın (43), Ümmühan Taşkın (16), Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Cansız bedenler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Kazaya ilişkin savcılık tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada 3 savcının görevlendirildiği ifade edilerek şunlara yer verildi:

“Konya-Karaman yolunda meydana gelen trafik kazası sonucunda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Kaza ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak 2 Cumhuriyet Savcısı ve 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili görevlendirilmiştir. Olay yerinde uzman bilirkişi ile birlikte nöbetçi Cumhuriyet Savcımız tarafından gerekli inceleme ve keşif işlemleri yapılmıştır. Kazaya sebep olduğu iddia edilen araç şoförü olan şüpheli gözaltına alınmış olup olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.”