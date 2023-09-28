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Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Konya'nın Hadim ilçesinde, saat 15.00 sıralarında, meyve bahçesinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 28.09.2023 15:52
  • Giriş: 28.09.2023 15:52
  • Güncelleme: 28.09.2023 17:09
Kaynak: AA
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: İHA

Konya'nın Hadim ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Küplüce Mahallesi'nde üzüm ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede öğle saatlerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bahçede çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına iki helikopter ile çok sayıda arazöz de destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

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