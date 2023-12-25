Konya evinde galip

Konyaspor, Süper Lig’de son dönemin formda takımlarından Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlıları galibiyete taşıyan goller Cikalleshi’den geldi. Bu sonuçla Konya puanını 18’e çıkarttı ve 15’inci sıraya yükseldi.

Mahir KANAAT

Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor evinde Kayserispor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi ekip 2-0 galip ayrıldı. İlk yarısı 0-0 biten maçta Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 63. dakikalarda penaltıdan Sokol Cikalleshi attı.

Yeşil-beyazlı takım bu galibiyetle puanını 18'e çıkardı ve 15. sıraya yükseldi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Kayseri ise 29 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Karşılaşmanın önemli anları:

7. dakikada Cardoso’nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Thiam’ın sert şutunda, kaleci Bernardoni gole izin vermedi. 45+2. dakikada Cikalleshi’nin ceza sahası önünden ortasında Soner Dikmen’in kafa vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt’ta kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

CIKALLESHI’DEN DUBLE

50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bernardoni’nin uzun pasına hareketlenen Moreno, ceza sahası içinde Bilal Beyazıt’ın müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Cikalleshi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

62. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2’ye çıkardı. Bahoken’in Uğurcan Yazğılı’ya müdahalesinde hakem Bahattin Şimşek, yeniden beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını kullanan Cikalleshi, topu ağlara gönderdi: 2-0.

75. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın ortasında Bahoken’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, VAR incelemesinde, pozisyon öncesinde Kartal Kayra Yılmaz’ın Cicaldau’ya yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etti. 89. dakikada ceza sahasına hareketlenen Mane’nin vuruşunda direkten dönen topu önünde bulan Bahoken’in şutunda kaleci Bernardoni, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.