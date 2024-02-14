Konya ve Antalya'da IŞİD operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Konya ve Antalya'da IŞİD'e yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 4'ü Konya'da, 1'i Antalya'da sahte kimlikle yakalandı.
Kaynak: AA
Konya ve Antalya'da IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 4'ünü Konya'da, 1'ini Antalya'da sahte kimlikle yakaladı.
Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.
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