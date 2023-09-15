Konya’da 2 genç kadın intihar etti

Konya'da İlayda Ç. ve Latife Nur Ş, 15 katlı binanın çatısından atladı. Beton zemine düşen iki genç kadın yaşamını yitirdi.

Konya'da 19 yaşındaki İlayda Ç. ve 18 yaşındaki Latife Nur Ş. gittikleri bir sitede bulunan 15 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamlarına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Aslanyüreği Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İlayda Ç. ve Latife Nur Ş, girdikleri sitenin 5'inci bloğundaki 15 katlı binanın çatısını çıktı.

Sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirtip, bulundukları konumu gönderen İlayda Ç. ve Latife Nur Ş, birbirlerine sarılıp kendilerini aşağıya attı.

Olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, durumu fark eden site sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri İlayda Ç. ve Latife Nur Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Site yönetimi ve sakinleri, binadan atlayarak yaşamına son veren iki genç kadını tanımadıklarını, yüksek sesle konuşarak site bahçesinden binaya girdiklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.