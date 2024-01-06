Konyaspor'da alacaklarını isteyen 2 futbolcu Galatasaray maçı öncesi kadrodan çıkarıldı

Konyaspor’da Galatasaray maçı öncesinde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maç kadrosuna alınmadı.

Konyaspor’da Galatasaray maçı öncesinde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maç kadrosuna alınmadı.



Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor'da 2 futbolcu karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi.

Alacakları nedeniyle yeşil-beyazlı kulübe 2'nci kez ihtarname gönderen Sokol Cikalleshi ve Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Konyaspor yönetimi tarafından Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.

Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak olan Calvo ise karşılaşma kadrosunda yer alacak.