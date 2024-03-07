Konyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Konyaspor, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre ile yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

TEŞEKKÜRLER GÖKHAN TÖRE!



Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.



Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre’ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/IuDgnD8HX4 — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) March 7, 2024

Bu sezon 3 resmi maçta görev alan 32 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısında bulunamamıştı.

Kariyerine Almanya'da Bayer Leverkusen altyapısında başlayan Gökhan Töre, Chelsea, Hamburg, Rubin Kazan, Beşiktaş West Ham, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü kulüplerinde de forma giymişti.

Deneyimli oyuncu Beşiktaş forması ile iki kez Süper Lig şampiyonluğu, bir kez Türkiye Kupası şampiyonluğu, bir kez de Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.