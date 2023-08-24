Kooperatif faiz batağına saplandı

İktidarın, ekonomik krizi perdelemesi amacıyla görevlendirdiği Tarım Kredi şirketleri faize battı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı şirketlerin Ocak-Haziran 2023 dönemine yönelik mali tabloları hazırlandı. Şirketlerin altı aylık bilançoları, yüksek faiz giderlerini gözler önüne serdi.

BirGün’ün ulaştığı Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerine yönelik bağımsız denetim raporlarına göre, yedi şirketin 2023’ün ilk yarısındaki faiz gideri 172 milyon 936 bin 578 TL olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Pahalılığa karşı piyasayı balanse etmek” görevi yüklediği ve talimatıyla mağaza sayısını artıran Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik yüksek faiz gideriyle öne çıktı. Şirketin altı aylık faiz gideri, 126 milyon 306 bin 354 TL olarak hesaplandı. Aynı şirket 2023’ün ilk yarısında 434,1 milyon TL zarar etmişti.

MİLYONLARCA LİRA FAİZE

TK Market’in ardından 34 milyon 296 bin 236’lık faiz gideri ile Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi, ikinci sırada yer aldı.

TK Market ve TK Tedarik’in yanı sıra kooperatif iştiraki diğer beş şirketin 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderleri ise şöyle sıralandı:

Lisanslı Depoculuk A.Ş: 3 milyon 737 bin 143 TL

Lojistik A.Ş: 1 milyon 238 bin 83 TL

İmece Plastik A.Ş: 6 milyon 279 bin 552 TL

Teknoloji A.Ş: 1 milyon 79 bin 210 TL

BEREKET KATACAKTI!

Öte yandan bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırmak ve “Toprağa bereket katmak” amacıyla 1952’de kurulan GÜBRETAŞ da iktidarın kötü yönetim politikasından nasibini aldı. Siyasi kaygılarla yapıldığı öne sürülen atamaların sonucu bağımsız denetim raporuyla ortaya konuldu. 2020, 2021 ve 2022 yıllarını yüksek kâr ile kapatan GÜBRETAŞ’ın 2023 yılının ilk yarısında 532 milyon 729 bin 517 TL’lik zarar ettiği açıkladı.

Şirketin yönetim kurulunda yer alan isimler de “Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakleri, AKP’nin çiftliği gibi oldu” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. 2023 yılı itibarıyla şirketin yönetim kurulu ve üst yönetimi Nisan ayı itibarıyla son şeklini almıştı. Hüseyin Aydın, Yasin Ayaz, Aytaç Onkun, Hasan Dursun ve Ferhan Benli şirketin yönetim kurulunda yer alırken Musa Konan, Ali Fuat Hamurcu, Gökhan Gümüş ve Mehmet Halil Özsüer şirketin üst yönetimindeki isimler olmuştu.