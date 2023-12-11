Köpeği sopayla dövdü, savunması pes dedirtti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde köpeğine sopayla vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilen şüpheli, karakola götürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, köpeğini sıkıştığı yerden kurtarmak için vurduğunu söyleyip kendini savundu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde köpeğine sopayla vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilen şüpheli, karakola götürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, köpeğini sıkıştığı yerden kurtarmak için vurduğunu söyleyip kendini savundu.

Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; bakımını üstlendiği köpeğe elindeki sopayla defalarca vuran F.Ç. (56), köpeğin acı içinde bağırmalarına rağmen bir süre daha şiddetini sürdürdü. Köpeğin darp edildiğini gören duyarlı bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti ve belediyenin WhatsApp ihbar hattına gönderdi. Yaralı köpek, Muratlı Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekiplerince hızla tedavi altına alındı.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Muratlı Belediyesi Veteriner Hekimi Melis Özgüner ise köpeğin bir süre daha müşahede altında kalacağını ifade etti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Diğer taraftan, görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine polis ekipleri de harekete geçerek, şüpheli F.Ç.’yi ikametinde yakaladı. Şüpheli şahıs, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülerek hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu Madde 14"ten işlem yapıldı. Ayrıca şahsa 4 bin 554 lira para cezası uygulandı.

Suçlamaları kabul etmeyen F.Ç. ifadesinde, köpeğini sıkıştığı yerden kurtarmak için vurduğunu söyleyerek kendini savundu.

Öte yandan, Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, “11.12.2023 tarihinde Muratlı ilçe merkezinde bağlı vaziyette bulunan bir köpeğe şiddet uygulandığı yönünde ihbarın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ulaşması üzerine ivedi olarak ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Şiddet uygulayan şahsa ilgili mevzuat gereği gerekli işlem yapılarak köpek belediye ekiplerine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.