Köpeği Tina geri dönmüştü: Korhan Berzeg'in kaybolmasıyla ilgili üç senaryo

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 70 günü aşkındır kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın sağ olarak bulunması akıllara yeni soruları getirdi. Berzeg ile birlikte kaybolan ve geri dönen Tina'nın sağlıklı ve bakımlı olması Berzeg'in kaybolmasıyla ilgili 3 ihtimal daha ortaya atıldı.

17 Haziran'da köpeği 'Tina' ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in köpeğinin sağlıklı bir şekilde bulunması kayıp olayıyla ilgili yeni ihtimaller ortaya atıldı.

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönerek, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan ekonomist Korhan Berzeg'in, 17 Haziran'da memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki yazlık evinden telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolmasının üzerinden 76 gün geçti.

Soruşturma ve arama çalışmaları sürerken, Korhan Berzeg'in evinden birlikte ayrıldığı Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra evine döndü. Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelen ancak kimseyi bulamayınca 500 metre ilerideki, Berzeg'lerin aile dostunun evinin olduğu bölgeye giden Tina'yı görenlerin ihbarı üzerine, Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman olay yerine gitti. Erman'ın evine gittiği Berzeglerin aile dostunun da köpeği teşhis etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Yapılan çip kontrolünde de köpeğin Tina olduğu tespit edilince, Berzeg'in eşi Angela Berzeg'e haber verildi. Angela Berzeg, saatlerinde İstanbul Büyükada'daki evinden Armutlu Mahallesi'ne gelip, köpeği teslim aldı.

ÜÇ İHTİMAL SIRALANDI

Hürriyet'in haberine göre, cinayet büro amirliğinde 15 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Savaş Kurtbaba, Berzeg'in kaybolmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tina'nın sağlıklı bir şekilde dönmesine dikkat çeken Kurtbaba, şu ihtimaller üzerinde duruyor:

"İlk ve bana göre en güçlü ihtimal Korhan Hoca ve Tina kaçırıldı. Bir yerde tutulurken Tina kaçmayı başararak eve döndü. Köpeğin bakımlı ve kilo vermemiş olması bu ihtimali güçlendiriyor.

İkinci senaryo Korhan Hoca ve Tina kaçırıldıktan sonra bir yere götürüldü. Aklımıza getirmek istemiyoruz ama Korhan Hoca öldürüldü. Daha sonra da köpek bölgeye bırakıldı. Cinayet ihtimali gözardı edilmemeli.

Üçüncü ve bana göre en zayıf ihtimal Korhan Hoca yürüyüş sırasında köpeğin de ulaşamayacağı bir yere düştü. Köpek uzun süre bekledi ancak herhangi bir hareket olmayınca umudunu yitirdi ve beklemekten vazgeçerek eve döndü."

Savaş Kurtbaba, bu tür durumlarda mutlaka yapılması gerekenleri de şöyle anlattı:

"Eşin yaklaşık 6 aylık bir telefon dökümü, HTS raporlarının çıkartılıp tüm görüşmelerin saptanması lazım. Bu zaman zarfında görüştüğü kişiler içerisinden Türkiye’ye giriş çıkış olmuş mu? Bu görüştüğü kişiler Türkiye’ye gelmiş mi gitmiş mi? Kaybolduğu evde de karanlık oda çalışması yani luminal inceleme yapılması gerekiyor."

ARAMA ÇALIŞMALARINA TİNA DA KATILACAK

Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden yola çıkan ekipler, Korhan Berzeg'i bulmak için yeni bir yol haritası oluşturacak. Köpek eğitim uzmanlarından destek alan arama kurtarma ekipleri, Tina’nın kendilerini, sahibi Korhan Berzeg'in yanına götürmesi için çalışma yürütüyor. Jandarma ekipleri, gece dinlendirilen Tina'yı da dün erken saatlerde yanlarına alarak bölgede keşif çalışması gerçekleştirdi. Tina'nın da arama çalışmalarında aktif olarak kullanılması bekleniyor.

Armutlu Mahallesi'nin yakın bölgesindeki şüpheli evlerin, savcılıktan alınan izinle aranacağı öğrenildi. Bu arada jandarma ekipleri, köpeğin bulunduğu saatlerde bölgeye gelen tüm araçların plakasını ve sürücüsünü araştırıyor. Öte yandan Samsun'da yaşayan ve metafizikle uğraştığını söyleyen bir kişinin, Berzeg'in, evinin yakınlarındaki yüksek bir bölgede olabileceği ihbarı üzerine daha önce arama yapılan bölge de yeniden taranacak.

Savcılık talimatıyla Tina’nın dışkısı alınarak gaita testi yapılacak. Tina’nın, ne ile ve nasıl beslendiği, vücudunda yabancı madde olup olmadığı araştırılacak. Ayrıca kan tahlili de yapılacak. Böylelikle Tina’nın doğada mı kaldığı yoksa kapalı bir yerde mi tutulduğunun ön bilgisine ulaşılacak. Jandarma ayrıca Tina’nın tasmasında da inceleme yaptı. Tina’yı gelişi sırasında gören 5 kişi de ifadeleri alınmak üzere jandarmaya çağrıldı.

Korhan Berzeg',n eşi Angela Berzeg, eşinin bulunmasına yardımcı olan ya da yerini ihbar eden kişiye 1 milyon lira ödül verileceğini duyurmuştu.