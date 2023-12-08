Köpek 'yoğun mesaide' olduğu için 78’liler Sözcüsü Can’a ayakkabı verilmiyor

Silivri Cezaevi'nde kalan 78’liler Sözcüsü Can’a, gelen ayakkabıyı koklayacak köpek olmadığı için kışlık spor ayakkabıları verilmiyor. İdare; "Köpek geldiğinde ayakkabıyı koklayacak, bunun için bekliyoruz. Koklama işi şu sıralar çok yoğun, köpeği bekleyeceğiz" derken, Can, "Arkadaşların ayakkabılarını kullanarak köpeğin gelmesini bekliyoruz" diyor.

Derviş CEMAL

100 gündür hukuksuz bir şekilde Silivri L Tipi Cezaevi'nde tutulan 78’liler Sözcüsü, Gazeteci-Yazar Celalettin Can, milletvekillerine açık çağrıda bulunarak cezaevlerindeki kötü uygulamalara ve hak ihlallerine dikkat çekti.

Son bir yılda pek çok siyasi tutuklunun yaşamını yitirdiğini belirten Can, "Cezaevlerindeki İdare ve Gözlem Kurullarının görevlerinden ve uygulamalarından haberdar mısınız?", "Siyasi mahkûmlara cezaevinde yapılan uygulamaları, kötü muameleleri biliyor musunuz?" diye sordu.

Yasal hakkı olan denetimli serbestlikten yararlandırılmadığını ifade eden Can, "Kazanılmış ‘Denetimli Serbestlik Hakkı’mı kullandırmamak için İdare ve Gözlem Kurulları'nın Hukuk dışı uygulamaları ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalıyorum. Özgürlüğümü engelleniyor. Kurul, cezaevi savcısı, sonra kurum müdürü, ikinci kurum müdürü, idare memuru, öğretmen, psikolog, infaz koruma baş memuru ve teknisyenden oluşuyor. Bu insanlar burada bütün kararları veriyor. Denetimden yararlanmam lazım ama teknisyen, öğretmen kabul etmediği için yararlanamıyorum. Kendilerini ikinci bir yargılama merci yerine koyan "kurullar", mahpusları özgürlükleriyle tehdit ederken hukuk tanımıyorlar" dedi.

TARAFSIZ KOĞUŞ DAYATMASI

Sağlık koşullarının kötüleştiğini kaydeden Can, "Sağlıkla ilgili sıkıntılarım devam ediyor. Özellikle gece uyku apnesinin yarattığı sıkıntı nedeniyle göğüs ağrısı ve nefes almada sorluk çekiyorum. Silivri Cezaevi'nde "kurul" ile diğer yetkililer, 'Tarafsız koğuşa git, tüm haklardan yararlan. Yoksa bitene kadar cezanla yaşa' tehdidini Yargıtay’ın emsal kararına ve ciddi sağlık sorunlarımın var olduğunu bilmelerine rağmen 100 gündür sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.

KOKLAMA İÇİN YOĞUN SIRA VAR

Can, siyasi tutuklulara karşı yapılan çarpıcı bir hak ihlalini şu sözlerle aktardı: "31 Ağustos'ta cezaevine alındığımda havaların sıcak olduğu günlerdi. Bugün ise giysilerim yetersiz geliyor. Bu nedenle kalın giysiler istedim. Getirilen eşyalarım çeşitli nedenlerle hem yeterli sayıda hem de zamanında verilmiyor. Keza ayakkabılarım yazlık olduğu için üç hafta önce kışlık spor ayakkabı getirilmesine rağmen hala verilmedi. Dilekçeme verilen cevap; 'Zamanında verilmeme gerekçesi ‘Köpek gelmedi' oluyor. Şaşkınlıkla bu ne demek diye soruyorum; 'Köpek geldiğinde ayakkabıyı koklayacak, bunun için bekliyoruz. Koklama işi şu sıralar çok yoğun olduğu için köpeği bekleyeceğiz' diyorlar. Arkadaşların ayakkabılarını kullanarak köpeğin gelmesini beklememiz sürüyor."

VEKİLLERE ÇAĞRI; SEYİRCİ KALMAYIN

Vekillere çağrıda bulunan Can, cezaevlerindeki hukuksuzluklara son verilmesi için harekete geçilmesini, bu amaçla meclis bünyesinde Cezaevlerini İzleme Komisyonunu kurulmasını, siyasi mahpuslara rehine muamelesi yapanlar hakkında yasal soruşturma başlatılmasını talep etti.