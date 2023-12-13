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Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag’a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek.

Spor
  • 13.12.2023 00:54
  • Giriş: 13.12.2023 00:54
  • Güncelleme: 13.12.2023 01:08
Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Danimarka takımı Kopenhag'a konuk oldu. Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 

Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Lerager attı. 

Bu sonucun ardından Kopenhag puanını 8'e yükseltti ve grubu ikinci sırada tamamladı. Galatasaray ise 5 puanla üçüncü sırada kaldı. Bu sonuçla beraber Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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