Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag’a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 5 puanla grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Danimarka takımı Kopenhag'a konuk oldu. Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Lerager attı.

Bu sonucun ardından Kopenhag puanını 8'e yükseltti ve grubu ikinci sırada tamamladı. Galatasaray ise 5 puanla üçüncü sırada kaldı. Bu sonuçla beraber Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.