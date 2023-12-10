Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 6. hafta mücadelesinde Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşamayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Kopenhag-Galatasaray maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Daniele Orsato'nun yardımcıları Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Michael Fabbri yapacak.

DAHA ÖNCE DE DÜDÜK ÇALMIŞTI

Karşılaşmayı yönetecek olan Daniele Orsato, Türkiye'de futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim.

Orsato, Galatasaray'ın evinde oynadığı Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçlarında düdük çalmıştı.

Orsato, ayrıca Kopenhag-Başakşehir, Atromitos Athen-Fenerbahçe, Athletic Bilbao-Trabzonspor karşılaşmalarında görev almıştı.

Orsato daha önce Türkiye Milli Takımı'nın Ermenistan, Hollanda ve Macaristan'a karşı oynadığı karşılaşmalarını da yönetmişti..

BERABERLİK YETMİYOR

Grupta son hafta karşılaşmaları öncesinde Galatasaray 5 puan ile 3'üncü sırada bulunuyor.

5 puanı bulunan Danimarka temsilcisi Kopenhag ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için maçtan galibiyet elde etmek zorunda.

Grubun diğer karşılaşmasında ise son 16 turuna kalmayı garantileyen Bayern Münih, İngiltere'de Manchester United ile karşılaşacak.

Manchester United, 5 maç sonunda topladığı dört puan ile grubun son sırasında yer alıyor.