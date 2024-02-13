Köprü de köprüymüş: 4 kayyum ve 3 ihale gördü, ışıklandırmasına 6 milyon harcandı, tamamlanamadı

Cizre'de 4 kayyum tarafından 3 kez ihalesi yapılan ve halen yapımı tamamlanmayan köprünün ışıklandırmasına 6 milyon 120 bin TL harcandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 kayyum tarafından üç kez ihaleye çıkarılan ve sadece ışıklandırmasına 6 milyon 120 bin lira harcanan köprü hala tamamlanamadı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, köprü 8 yıldır 3 kez ihaleye çıkarılmasına rağmen bitirilmedi.

Köprünün ilk ihalesi 11 Eylül 2016’da kayyum Faik Arıcan tarafından yapıldı.

İhaleyi alan Egecen Akaryakıt Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Pek-Er İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklığı, yıllardır köprüyü bitiremedi.

Her ihalede maliyeti katlanan köprünün Mayıs 2023’te teslim edilmesi bekleniyordu.

Köprünün toplam maliyeti Katma Değer Vergisi (KDV) dahil 132 milyon lirayı aştı.

Kayyum Nazlı Demir son olarak köprünün ışıklandırma ihalesi için 6 milyon 120 bin TL harcadı.

6 MİLYON 120 BİN TL HARCANDI

Tartışma ve tepkilere neden olan köprünün ışıklandırma ihalesi Eroğlu Yapı Elektrik ve Enerji’ye verildi.

İlçe halkı, kentin bütün yol ve caddelerinin köstebek yuvasına dönmüş olmasına rağmen bir köprünün ışıklandırmasına verilen 6 milyon 120 bin TL’nin rant amaçlı kullanıldığını düşünüyor.

Ayrıca söz konusu para ile bozuk olan birçok sokak ve caddenin yapılabileceğine işaret ediyor.

Köprünün ne zaman açılışı yapılacağı ise kamuoyuyla paylaşılmadı.