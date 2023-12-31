Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı

KGM, köprü ve otoyol geçişlerine yapılan zamları açıkladı. Buna göre 2024'te Boğaziçi Köprüsü'nde en düşük geçiş ücreti 15, YSS'de 35, Osmangazi Köprüsü'nde 290, 1915 Çanakkale'de 295 TL oldu.

Güncel 31.12.2023 23:49 Giriş: 31.12.2023 23:49

Güncelleme: 31.12.2023 23:58 Kaynak: Haber Merkezi

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yeni yılda köprü ve otoyol geçişlerine zam yaptı. Yapılan son zam ile birlikte KGM'nin işlettiği otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9, en yüksek geçiş ücreti 84, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15 TL oldu. Köprü ve otoyollarda yeni tarife 1 Ocak 2024'ten (yarın) uygulamaya konulacak. pic.twitter.com/g29cjzVnU1 — Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) December 31, 2023