Köprüye yapay zeka ile battaniye astıran reklama inceleme

KGM, bir kozmetik markasının yapay zeka ile köprü üzerinden devasa ürünlerini geçirmesi ile English Home'un yine yapay zeka ile köprü üzerine battaniye asmasına ilişkin görüntüleri içeren reklamlarla ilgili inceleme başlattı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı. İki ayrı reklamdan birinde bir kozmetik markası köprü üzerinden dev konteynerler üzerinde markanın devasa boyuttaki ürünlerini geçiriyordu. English Home da köprü üzerine battaniye asmıştı. Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntüler sosyal medyada yayılmış ve gerçek algısı oluşmuştu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, KGM tarafından şimdi bu iki reklam çalışması hakkında inceleme başlatıldı.