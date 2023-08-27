Kopyala yapıştır engellemeler

Adının geçmediği içerikleri erişime engelleten bir yurttaş, aynı dilekçeyi kopyala yapıştır yaparak yine adının geçmediği içerikler için 25 Ağustos'ta erişim engeli talep etti.

HABER MERKEZİ

Samet Kurt isimli bir yurttaş, 13 Haziran’da Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak adı geçtiği ve dolayısıyla kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Free Web Turkey’nin “Twitter, Türkiye’de basın kuruluşları için de ülke bazlı içerik engellemeye başladı” başlıklı haberinin tweet’ini erişime engelletti.

Free Web Turkey’de yer alan habere göre engellettiği içerikte adı dahi geçmeyen Kurt, o erişim engeli kararında kullandığı talep dilekçesini kopyala+yapıştır yaptı ve yeni bir erişim engeli için 25 Ağustos’ta yine Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Kurt, dilekçede yalnızca engelletmek istediği linkleri değiştirdi.



Kurt, dilekçede yine aynı gerekçeyi, yani paylaşımlarda adının geçtiğini öne sürdü. Hakimlik de Kurt’un talebini yine kabul etti ve talep kapsamında Kurt’un adının geçmediği 13 URL, Kurt’un adının geçtiği ve dolayısıyla kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle, 25 Ağustos tarihli bir kararla erişime engellendi.



BİR TEK ONU ENGELLETMEDİ



Bu karardaki tuhaflıklar bununla da sınırlı değil. Talep dilekçesinde Kurt, 25 Ekim 2021’de BirGün gazetesinin internet sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer internet sitelerinde yayımlanan, şahsını ilgilendiren, adının geçtiği ancak gerçeği yansıtmadığını iddia ettiği ‘Askeriyede darp ve baskı iddiası’ başlıklı haberle ilgili erişim engeli istediğini söyledi. Ancak engellenmesini istediği linkler arasında bu haberin linkine yer vermedi.



Engellenmesi amacıyla talep dilekçesinde yer verdiği ve sonucunda da engellettiği linklerde ise Kurt’la herhangi bir bağlantısı olmayan içerikler yer aldı. Haziran ayında aldırdığı erişim engeli kararı kapsamında Free Web Turkey’nin “Twitter, Türkiye’de basın kuruluşları için de ülke bazlı içerik engellemeye başladı” başlıklı haberinin paylaşıldığı tweet’i engelleten Kurt, 25 Ağustos tarihli kararla bu kez haberin erişime engellendiğini duyuran Free Web Turkey haberini engelletti. Bu haberde de yine hiçbir şekilde Kurt’ın ad ve soyadı yer almıyordu. Ancak Kurt’un, kararla Free Web Turkey özelinde aldırdığı tek erişim engeli bu değil. Karar kapsamında Free Web Turkey’nin internet sitesinde yer alan ve tüm haberlerin yer aldığı “Haberler” kategorisi için de erişim engeli emri verildi.