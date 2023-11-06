Körfez'de 'sıcak para' arayışı sürüyor: Ticaret Bakanı Bolat Kuveyt'e gidecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveyt Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Hamed Nasır el-Barak ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban ile ikili görüşmeler yapmak üzere Kuveyt'e gidecek.

Güncel 06.11.2023 16:39 Giriş: 06.11.2023 16:39

Güncelleme: 06.11.2023 16:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın (7 Kasım Salı) Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bolat ziyaret kapsamında Kuveyt Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Hamed Nasır el-Barak ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban ile görüşecek. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ve firmaların dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM), çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 100'e yakın iş insanının katılımıyla "Ticaret Heyeti" programı da düzenlenecek. Bolat ve el-Ayban tarafından Ticaret Heyeti'nin açılışı gerçekleştirilecek. Firmalar, Kuveytli iş insanlarıyla bir araya getirilerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacak ve iş çevrelerinin buluşacağı bir resepsiyon organize edilecek.