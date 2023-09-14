Körfez sermayesi gözünü otoyollara ve limanlara dikti

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temmuz ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ‘sıcak para’ ziyaretlerinin ardından 'yatırım' görüşmeleri başladı. Körfez merkezli şirketlerin özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Çanakkale Otoyolu ile bazı limanlara hisse alarak ortak olmak için görüşmeler sürdürdüğü belirtildi.

Körfez merkezli bazı şirketlerin, Türkiye’deki ulaştırma projelerine hisse alımı yoluyla ortak olmak üzere görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, bazı yollara ve limanlara hisse alımı yoluyla ortak olmayı planlayan Körfez yatırımcılarının özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Çanakkale Otoyolu projelerinden hisse almak için görüşmeler yaptığı, bazı limanlara da ortak olmak istedikleri belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’dan yatırımcıların, Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu gibi projelerden de hisse almak üzere görüştüğü belirtildi.

“THY’NİN SATIŞI GÜNDEMDE DEĞİL”

Kamu-özel ortaklığıyla yapımı planlanan Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi’nin de Körfez sermayesinin ilgi alanında olduğunu belirten yetkililer, THY’nin satışının ise gündeme gelmediğinin altını çizdiler.

ARAP YATIRIMCILAR, YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNDEN HİSSE İSTİYOR

Körfez sermayesi öncelikle güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgilenirken, ulaştırma sektöründe de yap-işlet-devret projelerinden hisse almak üzere görüşmeler yürütüyor. Bazı limanlara ortak olmayı isteyen Arap yatırımcılar, yapımı tamamlanarak işletme aşamasına geçmiş otoyol projelerinden de hisse almak istiyorlar.

MARMARA OTOYOLU İÇİN DE GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLÜYOR

Körfez sermayesinin İstanbul’un Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil olmak üzere Eyüp ilçesindeki Odayeri semtine uzanan 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu için de görüşmeler yürüttüğü ifade ediliyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Çanakkale otoyolundan hisse almak isteyen Körfez merkezli yatırımcıların ayrıca, ihalesi aralık ayına ertelenen Ankara-Kırıkkale Delice ile Antalya-Alanya otoyollarını da mercek altına aldıkları belirtiliyor.

ERDOĞAN, ZİYARET ETMİŞTİ

Seçimlerin ardından ‘sıcak para’ arayışına başlayan iktidar, Arap ülkelerindeki yatırımcılara göz kırptı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyaret gerçekleştirmişti.

Erdoğan’ın ziyareti kamuoyunda ‘sıcak para arayışı’ şeklinde yorumlanmıştı.