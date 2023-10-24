Körfez’deki iyileşme raporlara yansıdı

Yaşayan Körfez seferberliği kapsamında hayata geçirilen yatırımların sonuçları İZSU Genel Müdürlüğü tarafından takip ediliyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen Körfez izleme çalışmaları kapsamında 67 istasyonda su örneklemesi yapılıyor. Son analiz raporunun verilerine göre Körfez’deki iyileşme istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün Körfez’deki canlılığı destekleyecek Yaşayan Körfez yatırımları Nisan ayında duyurdu. 11 milyar liralık dev bütçeyle İzmir Körfezi’ni dört bir yandan kuşatan yatırımların olumlu sonuçları artık vatandaşlar tarafından da doğrudan gözlemleniyor. Koku problemine ilişkin şikâyetler yüzde 90 oranında azalırken, Körfez’deki olumlu gidişat bilimsel verilerle de onaylanıyor.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile birlikte yürüttüğü Körfez izleme çalışmaları kapsamında 67 istasyonda su örneklemesi yapılıyor. Oşinografik gözlem çalışmaları kapsamında, su kolonundan sediman örneği alınırken deniz canlılarından da örnekleme yapılıyor. Bu örnekler Tübitak MAM’a ait laboratuvarlarda değerlendirilip, raporlanıyor.

Hazırlanan son analiz raporu verilerine göre Körfez’deki iyileşme gün geçtikçe artıyor. İZSU Genel Müdürlüğü’nün son aldığı numuneler hem İZSU laboratuvarında hem de İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analiz edildi. Analizin sonuçları, iç Körfez’in 10 noktasında su kalitesinin iyi ve orta derecede olduğunu ortaya koydu.

Mavişehir TOKİ, Yasemin Cafe önü, Bostanlı Pazar Yeri karşısı, Karşıyaka Yelken Kulübü, Alsancak İskele, Konak, Göztepe İskele, Poligon Deresi, Engelliler Parkı ve Özdilek önü olmak üzere 10 noktadan alınan numunelerde E.coli ve enterokok/Fekal Stretococ değerleri ölçüldü. Mevzuat limit değerinin çok altında kalan analiz sonuçlarıyla, iç Körfez’in iyi-orta derecede yüzülebilir alan kategorisine girdiği tasdik edildi.