Korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumruklamıştı: Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücünün aracına yumruk attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Kendisinin emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimizce yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Şişli’de bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek aracına yumruk attı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından ‘Gereği yapıldı’ paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bir şahıs, kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı" şeklinde internette yayımlanan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığını ifade etti.

Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüyerek, taşkınlık çıkarmaya çalıştığını belirten Yerlikaya, "Kendisinin emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimizce yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil, sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

GEREĞİ YAPILDI-7



Sosyal medyada yer alan ve “İstanbul’da bir şahıs kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı* başlıklı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce görüntülere yönelik inceleme yapılmıştır.



Söz konusu şahsın akan… pic.twitter.com/bUcxGxtx4G — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 22, 2024

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NE OLMUŞTU?

Olay, Esentepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde yaşanmıştı. İddiaya göre, 34 HBC 213 plakalı otomobilin sürücüsü, kendisine korna çalan 34 TM 4045 plakalı cipin sürücüsüne tepki göstermişti.

Otomobilden inen sürücü, cipe yumruk atmaya başlamıştı. Önce motosiklet sürücüsü araya girmiş, ardından da olay yerine trafik polisi gelmişti. Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne saldırgan tavırlarla tepki göstermeye devam etmişti. Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaşmıştı.