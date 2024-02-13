Köroğlu’nun hikâyesi bale sahnesindeydi

Kültür Sanat Servisi

Halk ozanı Köroğlu’nun hikâyesi, İBB Kültür’ün desteğiyle ilk kez bale sahnesine taşındı. Projesini Erhan Güzel’in, koreografisini Güzel ve Gökçe Sönmemiş’in üstlendiği “Köroğlu” balesinin prömiyeri Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Biletleri haftalar öncesinden tükenen balenin prömiyerine Boran Kuzum, Deniz Çakır, İlker Ayrık ve Şükran Güzeliş’in bulunduğu sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Proje, Köroğlu destanının modern bir yorumunu sunmayı amaçlayarak, Türk kültürü ve tarihini dansın evrensel dili aracılığıyla anlatmaya odaklanıyor.

İBB’nin Köroğlu’nun hikayesini gelecek nesillere aktararak, sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediği “Köroğlu” balesi Nisan ayı sonuna kadar, dokuz gösterimle, İstanbul’un farklı mekanlarında sahnelenecek. Bale, 18 Şubat’ta İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde matine ve suare olarak, 25 Şubat’ta İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde, 3 Mart’ta İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde matine ve suare olarak, 10 Mart ve 7 Nisan’da ise CRR Konser Salonu’nda matine ve suare olmak üzere toplam dokuz gösterimle seyirciyle buluşacak.